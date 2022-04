Passionnée, Épicurienne, j'adore apprendre et fourmille d'idées, j'ai beaucoup travaillé pour progresser et j'adore transmettre, le partage du savoir est une sagesse, progresser est un défi.

"Pour manager, il faut aimer les gens et s'interesser à eux.

Le vrai leader est celui qui grandit en faisant grandir les autres"



Mes compétences :

Dermatology

Merchandising

Animation commerciale

Esthetique médical

Chronodiététique

Micronutrion