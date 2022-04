Muriel VERRIER

Parce que je crois que tout repose sur l'alchimie qui fait fonctionner les hommes/femmes entre eux, c'est par cette approche que j'aborde tous les sujets qui concernent mon métier en mode progrès continu et Lean Management :

- L'objectif ? Résultat, réussite partagée, accompagner des équipes vers leur avenir et celui de l'entreprise.

- Les outils ? Trouver des fils conducteurs, éliminer durablement chaque petit grain de sable

- Le climat ? Respect, et pourquoi pas plaisir et humour !

Et si l'entreprise et ses salariés avaient des intérêts et un salut communs à long terme ?



Aujourd'hui, je suis mobile et reste prête à évoluer : La gestion des déchets est ma spécialité.

Forte de la synthèse des compétences acquises par l'expérience et des doutes qui font progresser tous les jours.

Alors pourquoi pas

- prendre en charge une unité d'exploitation en difficulté pour assurer son redressement, même dans des contextes sociaux difficiles

- opérer un accompagnement transversal sur la mise en place d'une évolution managériale

- apporter une expertise ponctuelle sur la définition technique affinée pour l'achat de matériels de collecte de déchets et/ou systèmes d'information associés

- accompagner la politique déchets d'une collectivité, en pleine connaissance des "écueils" qui jalonnent ses choix.

- offrir des conférences aux étudiants des grandes écoles, pour les sensibiliser aux enjeux environnementaux liés à leurs futurs choix



Bref, souplesse et expertise dans la gestion des déchets au service de la réussite.



Mes compétences :

Gestion des déchets

Collectivités locales

Plongée sous marine

Réponse aux appels d'offres

Biologie marine

Management opérationnel

Environnement marin

Environnement

Services

Management