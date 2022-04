Muriel VIGNON

Je suis directrice pédagogique de CPS ECOLES ( voir la page entreprise. Le CPS prépare aux concours paramédicaux, sanitaires et sociaux ( une vingtaine de concours parmi lesquels : kiné, ostéopathe, infirmier, orthophoniste, assistant(e) social(e), psychomotricien, éducateur spécialisé etc...). Je dirige une quinzaine de professeurs et plus de 150 élèves par an.



Mes compétences :

Organisation

Dynamisme

Pédagogie

Esprit pratique