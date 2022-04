Muriel VILLEBRUN

Diplômée d'un master 2 édition, je compte onze ans d'expérience, aussi bien en salariée qu'en indépendante.



Je travaille actuellement en tant qu'éditrice, correctrice et rédactrice freelance à Nîmes. Mes clients sont pour la plupart des maisons d'édition parisiennes, mais j'effectue également des missions pour des agences de communication et des entreprises dans tous les secteurs.



J'ai établi mon activité au Vîllage, un espace de coworking que j'ai co-fondé en 2015. J'aime travailler dans ce cadre qui me permet de développer de nouvelles compétences et des collaborations enrichissantes avec des coworkers d'horizons très variés.



Curieuse de nature et passionnée de culture, je reste à l'affût de nouvelles opportunités de travail, notamment dans le domaine de la littérature.



Mes compétences :

Rédaction de documents de communication.

Réécriture, correction et préparation de copie.

Coordination éditoriale du manuscrit au BAT.

Maîtrise du code typographique.

Gestion des relations distributeur-diffuseur.

Définition de projets éditoriaux.