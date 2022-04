Muriel VIOLA

Bonjour,

Je m'appelle Muriel, j'ai 49 ans et j'habite à Wavrin (située entre Lille et La Bassée).

J'ai un niveau BAC.

J'ai une expérience de 9 ans dans le domaine de l'équitation, Accompagnatrice en Tourisme Equestre et Animatrice Poneys tout public.

J'ai obtenue le diplôme du D.E.A.V.S. en 2009.

J'ai travaillé un an dans un commerce comme vendeuse.

Je suis maintenant en reconversion professionnelle pour travailler dans le secteur de l'animation sociale.