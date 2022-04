Muriel VITAL SANNA

Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ci? Pourquoi ça?



Est ce toujours la faute de l'autre? Et bien non !



Peut être est ce à nous de nous remettre en question !



Centre Prémia Développement

Les Constellations : familiale (individuel ou en groupe), en entreprise, karmique, constellation et l’argent,

constellation de couple.

La constellation familiale est une pratique thérapeutique

fondée par le psychothérapeute et ex-missionnaire

allemand Bert Hellinger. Par analogie à un système planétaire où chaque astre exerce une influence sur tous les autres,

depuis notre naissance nous formons partie d’un système

familial auquel appartiennent nos parents, nos frères

et soeurs, conjoint(s), enfants, ainsi que les générations

passées et toutes les personnes qui ont pu être impliquées dans le destin de notre famille. La thérapie systémique

consiste à travailler sur les dynamiques de cette

constellation, par le truchement (personne qui en remplace une autre) d’une représentation.

C’est une méthode phénoménologique qui met en jeu l’inconscient familial et transgénérationnel et s’apparente ainsi à la psychogénéalogie selon laquelle, par « loyauté

familiale invisible » nous reproduisons des comportements, nous souffrons de malaises, de maladies. Ces symptômes seraient le reflet de conflits non réglés des générations

précédentes. Le système familial aurait une conscience

commune qui veille au droit de tous ses membres.

Lorsqu’une personne du système subit un destin particulièrement

tragique, lorsqu’elle est exclue, par exemple, rabaissée ou oubliée, des identifications et des implications systémiques pourront se produire dans les générations suivantes.

C’est-à-dire qu’un membre postérieur de la famille, mu

( qui change, façonné ) par la conscience familiale

et à son insu, représentera celui qui a été exclu du système

familial. Ces implications peuvent se manifester

par des troubles physiques, psychiques, une difficulté,

un comportement conflictuel.

La constellation familiale est une thérapie brève.

Son objectif est de rétablir l’ordre dans le système

familial et de permettre à chaque membre d’assumer

la charge des responsabilités qui lui incombent et de réintégrer

sa place. Cette méthode permet de mettre en lumière des événements que l’on croit oubliés et des implications cachées. Les personnes choisies comme représentants

des membres du système, vont parfois ressentir

des émotions intenses, qui vont donner une indication

sur ce qui a pu se jouer dans le passé ou se joue

dans le présent, entre ces êtres. Une fois le problème mis

en lumière, il peut être réparé par des gestes

ou des paroles précises qui soulagent les malaises et font évoluer le système vers une plus grande harmonie, l’objectif étant de permettre à chacun d’occuper sa place et d’être libéré de l’influence du désordre initial.

L’acceptation du passé, comprise comme reconnaissance d’une infraction contre l’ordre naturel, dispense la personne et sa famille de reproduire les mêmes schémas et permet l’émergence d’une vision nouvelle du système.

Bien que cette approche ait été créée par Bert Hellinger, il en existe des variantes, notamment les constellations

et blessures d’enfance, les constellations familiales

énergétiques, les constellations de valeurs ou encore

les constellations systémiques d’entreprise pour faciliter

la circulation de la communication au sein des organisations.



Psychogénéalogie : La psychogénéalogie est

une approche de la psychologie et de la psychothérapie

développée dans les années 1970 selon laquelle

les événements, traumatismes, secrets, conflits vécus

par les ascendants d’un sujet conditionneraient

ses troubles psychologiques, ses maladies,

et ses comportements étranges ou inexplicables.



Ennéagramme : L’Ennéagramme est un modèle

de la structure de la personne humaine. Ce modèle aboutit à neuf configurations différentes de la personnalité,

neuf manières de se définir. Chacun d’entre nous

a tendance à donner dans sa vie la priorité

à une de ces images de soi. En étudiant

les conséquences de c



