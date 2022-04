Muriel VUILLERMET

Passionnée par la mode et le domaine du luxe j'ai pu acquérir de nombreuses compétences que je suis prête à développer et à partager au sein d'une belle enseigne.

Fidéliser la clientèle est pour moi indispensable c'est pour cela qu'un accueil personnalisé est primmordial afin que chaque cliente se sente unique et privilégiée.



Gérer dans un soucis de rentabilité, fixer des objectifs commerciaux et les réaliser, encadrer efficacement une équipe sont les missions que je sais mener à bien.

Manager accompli, j'ai à coeur de motiver mes collaborateurs et ce dans un constant esprit d'équipe.

Disponible immédiatement, je suis prête pour de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Gestion des stocks

Recrutement

Management

Visual merchandiser

Internet/ Net Working

Merchandiser

Etalagisme