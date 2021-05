Thierry POSSO

Fort de 25 années dexpérience professionnelle, durant lesquelles jai développé un profil de manager de production, j'ai complété celui-ci par des fonctions connexes tels que les achats, la qualité, les méthodes et enfin le rôle de chargé daffaires.

Actuellement j'assure principalement le développement de l'entreprise sur le long terme, en planifiant une vision 2017-2021 au coté de mon PDG.

Pour cela j'assume la fonction commerciale mais aussi le choix des investissements lourds.

Dun naturel pragmatique, je pratique un management hiérarchique et fonctionnel, équilibré entre la satisfaction client et les exigences des actionnaires.



Mes compétences :

qualité système

Acheteur industriel

Gestion de production

Chargé d'affaires

GPAO basée sur ERP

GPAO

Organisation

Industrie

Achats