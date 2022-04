Muriel WEBERROBERTY

Compétences :

Gérer l'activité commerciale

- Garantir l'exécution des contrats, fidéliser les clients

- Gérer les litiges

- Préconiser les meilleures solutions

- Assurer la facturation, recouvrer les impayés

-Développer les ventes, optimiser les partenariats

Gérer l'organisation

- Analyser les KPIS

- Déployer la qualité

- Ajuster les ressources

- Créer et rédiger des procédures

- Optimiser les outils

Manager les équipes

- Entretenir la cohésion d'équipe autour d'un projet

- Définir et suivre les objectifs

- Accompagner la montée en compétences, former

- Réaliser les entretiens

- Gérer le temps de travail

Former

- Former en Inter et Intra aux techniques métier

- Concevoir des modules de formation

- Déterminer les besoins

- Choisir un prestataire



Mes compétences :

Management d'équipe

Management d'organisation

Administration des ventes

Suivi et développement commercial

Relations clients