Muriel WEY

J'ai toujours aimé le travail de proximité,les contacts, mettre les personnes en confiance.

J'ai travaillé avec bonheur dans plusieurs domaine de la vente pendant les cinq premières années de ma carrière professionnelle. Comme je disposais de facilités en langues (quadrilingue FR-NL-EN-ALL), j'ai pu affûter cette compétence. J'ai ensuite ressenti le besoin d'ajouter des cordes à mon arc en suivant une formation de secrétaire et j'ai découvert les outils informatiques avec lesquels j'ai appris à jongler. J'ai ainsi pu offrir mes services au sein de diverses entreprises sous le libellé de secrétaire.Ecouter, comprendre, apporter des solutions, suggérer des actions, faciliter la vie des gens autour de soi. Ma dernière expérience professionnelle avant de devenir kinésiologue s'est passée au sein d'une grosse entité européenne, où j'ai pu constater à quel point le mal-être, le stress, la fatique et la confusion empêchaient les gens de "fonctionner" harmonieusement. C'est pourquoi j'ai eu envie d'apporter le petit déclic, la prise de conscience, mon écoute et les solutions propres à chacun pour permettre aux personnes qui en ressentent le besoin d'être eux-mêmes en mieux avec plus d'aisance, libérés de ce qui les en empêche.



