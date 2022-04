Muriel ZEMOUCHI

Souriante, dynamique et toujours très motivée pour apprendre et partager les expériences. Autodidacte, avec un esprit assez créatif , qui m'amène naturellement a avoir le gout du contact et surtout de l'écoute.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion du personnel

Conduite de réunion

Conduite de projet

Microsoft Word 2010

Gestion du courrier

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Sorties