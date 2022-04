Muriel ZERAFA

En poste depuis 3 ans, à l'ENSCI - Les Ateliers, école de design, je suis chargée de projet et développement de la formation professionnelle continue (3 mastères spécialisés, formations intra et inter-entreprises). Mes compétences principales : le pilotage des actions de formation, la coordination pédagogique, la stratégie budgétaire, la commercialisation de l’offre. Diplômée d'un M2 en Sciences de l'Education , spécialité Ingénierie de formation.



INGENIERIE DE FORMATION / PEDAGOGIQUE



- Veille et suivi de l’actualité économique et sectorielle / actualité de la Formation Continue

- Conception, suivi et pilotage des dispositifs de formation

- Développement de différents formats d’apprentissage : Mastères, format court, sur mesure, FOAD (formation à distance), alternance, tutorat

- Développement des partenariats internes, externes privés et publics, industriels, et académiques

Partenariats académiques : ENA, Centrale, ESCP, Gaité Lyrique

- Conception des supports pédagogiques : supports de cours papiers et électroniques, FAQ, didacticiel online, wiki, groupe de discussions, blog, e-learning, webinar (visio-formation)

- Suivi qualité de formation : vérification de la compréhension et de l’acquisition des connaissances / compétences des stagiaires

- Responsabilités pédagogiques : coordination et suivi pédagogique et professionnel des étudiants

- Conception et mise en place d’une plateforme électronique interne de gestion des documents stagiaires



Dossier d’accréditation de Mastère Spécialisé à la Conférence des Grandes Ecoles (CGE)

Montage de dossiers RNCP avec un cabinet extérieur

Parcours certifiants et référencement à l’Inventaire



GESTION FINANCIERE ET REGLEMENTAIRE



Elaboration et suivi budgétaire des projets / actions de formation

Business Plan à 3 ans, définition de la stratégie de développement avec la Direction

Déclaration fiscale 2483 (Trésor Public)

Bilan pédagogique et financier annuel (Dirrecte)

Déclaration des effectifs et diplômés Conférence des Grandes Ecoles



COMMERCIALISATION / COMMUNICATION



Définition de la stratégie de commercialisation de l’offre et plan de communication

Conception des supports de communication : catalogue de l’offre, plaquettes, flyers, affiches, newsletter trimestielle; actualisation des pages du site institutionnel, invitations électroniques aux évènements, envois courrier – réseaux sociaux

Organisation salons spécialisés, expositions, Portes Ouvertes



Mes compétences :

eLearning

Microsoft PowerPoint

Blogging

Adobe Photoshop