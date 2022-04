Muriel ZIMMER

Envie de revenus d'appoint ? L'entreprise du 21 eme Siècle vous connaissez ? Le Marketing relationnel. Mais qu'est ce que le marketing Relationnel ? Tout le monde le connaît et le pratique sans s'en rendre compte et surtout sans être rémunéré ! Exemple : vous allez dans un restaurant super sympa au bord de la mer, qu'est-ce que vous faites ? vous en parlez autour de vous (amis, collègues de travail,famille etc...)

C'EST DU MARKETING RELATIONNEL ! sauf que le restaurateur ne vous versera quoique ce soit pour lui avoir envoyé des clients qui lui font pourtant gagner de l'argent !

Vous aussi, comme moi vous pouvez profiter de ce dynamisme commercial et percevoir rapidement des gains très motivants ! Que ce soit pour un complément de revenus ou pour créer votre propre affaire commerciale !



Mes compétences :

Persévérance

Empathie

Autonomie professionnelle

Conscience professionnelle