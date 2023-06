Murielle MALVESIN

Riche d'une expérience en communication 360° (internes et externes, multicibles, b2c-b2b, multisupports, multicanaux), marketing de marque (RSE), marketing opérationnel et digital, rédaction de contenus et organisation d'évènements, je souhaite donner une inflexion à ma carrière professionnelle.

Avec un savoir-faire reconnu, tant dans de petites structures que dans de grands groupes internationaux, je suis agile et m'adapte rapidement aux enjeux.

Le challenge ne me fait pas peur. Au contraire, il me motive.



Si je devais lister mes principales réalisations, je vous parlerais, inévitablement, de mes rédactions pour promouvoir l'expertise et le savoir-faire, de la création de contenus pour animer les sites internet/intranet et les réseaux sociaux, de mon expertise média/hors média pour communiquer au bon moment à la bonne cible, des tournages vidéo, de la stratégie de communication déployée en France et dans les filiales à l'international, des plans marketing en soutien aux forces commerciales, de l'élaboration de partenariats et de la mise en place d'évènements.



Je vous dirais que je suis une véritable « communication marketing woman », chevronnée, leader de personnes, dotée de solides compétences interpersonnelles, d'une capacité intuitive à lire les gens, à les influencer.

J'ai plaisir à accomplir les objectifs qui me sont confiés. Je suis une personne qui s'adapte, toujours prête à rebondir et envieuse de continuer d'apprendre dans ce monde en perpétuel mouvement. J'ai envie d'un nouvel espace pour développer mes compétences, exercer mon esprit d'entreprendre et promouvoir l'expertise des équipes.



Dotée d'un excellent relationnel, apte à assurer le pilotage de nombreux projets transversaux, créative, réactive, organisée, curieuse, avec une maîtrise de l'expression écrite et orale, d'une forte capacité à convaincre et à fédérer, sensible à l'esprit entrepreneurial, à l'écoute, je souhaite rejoindre une entreprise leader, avec de véritables valeurs d'accompagnement et de reconnaissance, pour mener toutes les actions qui pourront éveiller, attirer, bousculer et engager.