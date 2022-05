Murielle MONTEIL MALVESIN

Mon expertise reconnue dans la communication, le marketing opérationnel, les médias classiques et digitaux, la publicité on et off line me permet de mettre à profit mon esprit créatif et mon désir d'innovation.

Relever des défis, avoir le gout du challenge, être toujours prête à rebondir, je suis une personne enthousiaste, qui s'adapte aux différentes situations avec toujours un grand plaisir et un esprit d'équipe assuré.

Je souhaite apporter mon savoir-faire de compétences transversales de 360 ° acquises dans les médias, les marques, en agence de communication, dans une entreprise qui me permettra de mettre à profit mon expérience et mon dynamisme.



Mes compétences :

CommunicationS : tous supports, toutes cibles, tous canaux

Rédaction

Réalisation de vidéo audiovisuelle

Scénarisation et production audiovisuelle

Publicité

Médias on et off line

Internet

Evénementiel

Marketing opérationnel

CRM

Communication visuelle

Conseil en communication

Stratégie de communication