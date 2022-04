Murs Mobiles Et Cloisons Extensibles ALGAFLEX

L'entreprise Algaflex

Algaflex conçoit, fabrique et installe des parois et murs mobiles destinés aux établissements privés ou publics dans toute la France. Avec plus de 50 ans d'expérience dans son domaine et une constante prise en compte des besoins du client et de sa satisfaction, Alglaflex est aujourd'hui leader français sur le marché de l'aménagement intérieur.



Les solutions Algaflex

Grâces aux murs mobiles, les espaces deviennent intégralement modulables. De plus en plus utilisées dans de nombreux établissements, les solutions offertes par les parois et murs mobiles sont incontestablement les plus fonctionnelles. Au delà de leur côté pratique, les produits proposés par Algaflex sont résistants et fiables. Ils offrent une excellente étanchéité acoustique et de vastes possibilités de décors.



Sur le site internet de l'entreprise, découvrez plus en détails les solutions proposées par Algaflex :

- Les murs mobiles

- Les cloisons extensibles

- Les cloisons verticales auto-rétractables





Mes compétences :

Agencement intérieur