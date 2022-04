Aujourd'hui votre maquilleuse à Toulouse propose d'offrir ses connaissances et son art également au public. Ses formations s'appuyent sur une vision globale de la beauté, directement liée à la mode, l'attitude, l'élégance. Muryel Rava tient compte de chaque personnalité et la sublime par son talent.

Grâce à sa pédagogie, votre maquilleuse à Toulouse transmet son savoir pour que chaque stagiaire sache se maquiller au mieux et ainsi se mette en valeur.

Prestations Mixtes,Make-up à domicile,Make-up mariage et EVDF,Ateliers



Déplacement à domicile avec un studio professionnel complet pour maquiller les mariés et tous leurs proches.

Plusieurs forfaits sont proposés avec un essai préalable pour la mariée. Se déplace dans toute la France et à l’international.