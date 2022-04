Musée Des Arts Et Traditions Populaires DU VIEUX CROZET

Créée en 1948, l'association les Amis du Vieux Crozet et de la Pacaudière possède plusieurs missions: d’un côté, la mise en valeur du patrimoine du Crozet (labellisé "Village de Caractère") et du canton de la Pacaudière grâce à : la mise en place des visites guidées du village ainsi que l’organisation de manifestations culturelles. D’autre part, elle prépare chaque année la nouvelle édition du Festival du Verre du Crozet (qui se classe aujourd'hui parmi les plus importantes manifestations verrières de France), et en parallèle le programme « Le Crozet-Village du Verre » qui implique la mise en place de stages, ateliers et conférences basés sur le thème du verre. L'association possède un Musée des Arts et Traditions Populaires, qui depuis son ouverture en 1959 n'a eu de cesse de s'agrandir et d'enrichir ses collections.

Vous faire découvrir un patrimoine superbement restauré, toutes les facettes du verre ainsi que les nombreuses façons de le travailler, tout en soutenant les verriers d’art: tels sont les trois objectifs que se sont fixés l’association les Amis du Vieux Crozet et de la Pacaudière qui s’investissent sans compter auprès d’un public toujours plus large, qu’il soit ligérien ou non.