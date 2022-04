Musee Des Vins MV

Musée des Vins est une société Parisienne spécialisée dans la distribution exclusive de vins, champagnes et spiritueux pour le marché français et international. Elle s’adresse aux professionnels tel que les CHR, cavistes, épiceries fines, distributeurs, importateurs, agents ainsi qu’aux entreprises privées et publiques. Notre mission est avant tout de défendre fièrement le patrimoine viticole français en respectant l’engagement, l’authenticité et les HOMMES qui le caractérisent …



En effet, les personnages et les origines qui oeuvrent à la qualité de notre terroir sont des moteurs pour Musée des Vins, convaincu que le commerce doit aussi avoir du sens afin de s’inscrire dans un circuit de distribution juste, où les pratiques de collaboration et de clarté l’emportent.



C’est pourquoi notre entité se compose uniquement d’experts passionnés, d’Hommes et de Femmes aux compétences affirmées, garantissant un référencement adapté à vos besoins. L'écoute, la qualité et la réactivité sont les valeurs qui animent, chaque jour, notre équipe...



Notre offre est le fruit d’une synergie précise, cherchant à optimiser les vertus, le savoir- faire, la déontologie et le respect de tous. Parce que nous cherchons toujours à évoluer pour vous, cette organisation partenariale nous a permis d’aboutir à une sélection des meilleurs acteurs capables de respecter cet ensemble progressiste à hauteur des exigences du marché actuel et futur.



Mes compétences :

Distributeur