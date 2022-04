Music And MEETINGS

Welcome, Music & Meetings



Une plateforme, un collectif d’artistes de provenances diverses et aux parcours différenciés et complémentaires.



Profs de conservatoire, artistes de rue, violonistes, percussionnistes, sax, comédiens, danseurs chorégraphes, sportifs, chanteurs, pianistes arrangeurs, cadreurs…africains, brésiliens, marocains, espagnols, maoris, européens….



Un vrai florilège de passionné(e)s à la pédagogie sans faille qui vous offre des projets sur mesure et des expériences musicales qui feront de vos collaborateurs de vrais « performers » accomplis.



Nos objectifs : Fédérer dans le plaisir, générer au sein de collectifs des envies de partages artistiques, vous permettre en un temps record d’être autonomes et réunis autour d’un challenge au départ inaccessible.



Vos accomplissements sont notre satisfaction.



Music & Meetings – Histoire d’Ms : Pour nous dépasser, ensemble, passionnément !





Un éventail de Modules interactifs. Des expériences hautement fédératives. Des anecdotes sans pareil.

Venez nous découvrir et permettez nous de créer, avec vous, une nouvelle dynamique au sein de vos équipes ..!!

à bientot sur notre site : Music-Meetings.com



Mes compétences :

Team management

Musique

Street

Team work

Batucada

Danse

Coaching d'équipe

Asie

Sport marketing

Team building

Sport

Coaching