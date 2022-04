Mustafa AIT ADDI

L'ensemble de mon parcours professionnel se situe au sein de sociétés et de bureaux d'études.

Avec mes stages en direction de projets et en management d’équipes, je peux conduire des projets, je veux élargir mes perspectives dans un rôle d'Ingénieur Procédés et Environnement.

Il s'agit de répondre aux exigences environnementales pour accompagner la stratégie de l'entreprise et ainsi développer mon goût pour manager, diriger dans des contextes complexes.

Mobile au quotidien.



Mes compétences :

SPSS

Matlab

MapInfo

Autocad

Audit

ArcGIS

Microsoft Office

VRD

Hydraulique

Energies renouvelables

Traitement des eaux

Gestion des déchets

