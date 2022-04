Mustafa ALOUACH

Depuis 1982 élément du groupe d intervention rapide

Secteur : DGSN

1984-1994 : Fonction – élément de sécurité de sa majesté le roi Mission :, protection rapprochée

1994-1999 : Fonction : chef de sécurité du collège royale rabat

Mission : Management, animation, coordination, sécurité et gardiennage

1999-2003 : chef de section et chef de mission

Mission : protection rapprochée sécurité statique et mobile (de 150element a 450 élément )

2003-2005 : Fonction : chef de groupe et de section a la DGSN RABAT(300 agent et plus)

2006-2009 : chef de sécurité de la zone franche d exportation de Tanger(350 Sté et 65000 ouvriers)

Mission : Formation, l’encadrement, Management securité et gardiennage



Mes compétences :

Arabe

Cinéma

Français

Interprète

Maroc

Musique

Permis B

Sécurité

Sport

Titulaire du permis B

Voyages