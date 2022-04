Mustafa AYDIN

Je viens de terminer les études, et j'ai préparé le diplôme de BTS Comptabilité Gestion. Malheureusement, je n'ai pas pu obtenir le diplôme de très peu. Je souhaite donc le repasser en tant que candidat libre en juin 2014.

Bien évidemment, cela ne signifie pas que je n'ai pas le niveau d'un BTS. je souhaite mettre au service de mes capacités en donnant le meilleur de moi-même.



Je suis une personne très dynamique, qui aime travailler en équipe mais aussi en autonomie. Je peux prendre de la responsabilité en cas de besoin.

Je m'intègre très rapidement et je m'adapte à chaque situation.

J'ai plutôt une facilité en communication.



De plus, j'ai des projets professionnels à réaliser, mais avant ça, j'ai réellement besoin d'acquérir assez d'expérience pour ne pas être en difficulté plus tard.





Merci d'avance aux recruteurs qui consultent mon profil.



Mes compétences :

Communication

Saisie de factures Fournisseurs/Clients

Saisie documents comptables

Déclaration Fiscale

EBP Compta & Business Plan

Ciel Comptabilité

Logiciel sage

Secrétaire comptable

Progiciel SAP

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access