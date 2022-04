Mustafa GURSAL

Mon travail au quotidien consiste à accompagner les personnes (salariés, demandeurs d'emploi, étudiants, anciens étudiants, lycéens...) ou les organismes face au changement : mutation, réorientation, recherche d'emploi, délocalisation, plan social, construction de projet professionnel...



Pour cela je privilégie l'écoute active et la mise en action.



En matière de recherche d'emploi, les principales difficultés que rencontrent les personnes sont liées à un manque de confiance. Les chercheurs d'emploi n'osent pas aller au contact direct des personnes.



J'anime régulièrement, avec mon équipe composée de 9 personnes, des clubs de chercheurs d'emploi ; véritable machine à intensifier les démarches et espace d'expression de la solidarité, cet outil nous offre le bonheur de voir en moyenne 70% des personnes que nous accompagnons trouver un emploi stable rapidement.



Mon travail n'est pas seulement curatif, il revêt également une grande part de préventif. C'est pour cela que j'interviens dans les entreprises, lycées et organismes de formation pour sensibiliser au marché de l'emploi ou pour aider les personnes à mieux appréhender les situations ou changements auxquels ils ont à faire face.



J'interviens ainsi dans un module dans le cadre d'un diplôme universitaire qui s'intitule RE/AGIR et qui vise à donner à des jeunes en situation d'échec et de réorientation les clés nécessaires pour construire un projet professionnel, tourner une nouvelle page et arriver sur le marché du travail avec une réelle qualification. Ce diplôme universitaire que nous avons créé en partenariat avec l'Université de Limoges en 2001 a été repris par beaucoup d'universités Françaises, notamment suite à l'appel à projet lancé par le Haut Commissariat à la jeunesse en 2009 au titre du Fonds d'Expérimentation pour les Jeunes. 15 ans après sa création, ce dispositif contribue encore et toujours à donner un nouvel élan à beaucoup de jeunes.



