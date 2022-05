Nicolas JOLY

Responsable du DUT Chimie par Apprentissage - IUT de Béthune:

Formation de niveau bac+2 en chimie en alternance.

Entreprise ou Lycéen, si vous êtes intéressés, contactez moi.



Activités de recherche et développement

- Transfert technologique et Développement : Analyses chimiques et physico-chimiques de composés organiques, synthèse organique à façon, scale-up.

- Recherche : Modification chimique de polymères végétaux (cellulose, amidon, inuline, hémicelluloses) pour la production de matériaux plastiques. Application : emballage, biomatériaux

Synthèse de surfactants et d'additifs à partir d'oligo- et de polysaccharides naturels. Application : détergence, génie civil, nutrition-santé.



Mes compétences :

Biomatériaux