Carine LAURENT-BOUTOT

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles - Université d'Orléans UFR Droit, économie et gestion.



Rédaction d'une thèse : La Cour de cassation face aux traités internationaux protecteurs des droits de l'Homme.



Matières enseignées : Droit civil - Droit pénal - droit du travail (relations individuelles et collectives) - droit international privé.



Thèmes de recherche : Droits civils et politiques - Droits sociaux ; Droits européens - Droits de l'Homme



Mes compétences :

chercheur

Enseignant

formation professionnelle

juriste