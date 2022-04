Mustafa MAKTOUM

Dans mon projet de vie j'aimerais m'installer dans la région de Bordeaux, pour convenances personnelles que je pourrais vous détailler si vous le désirez, au cours d'un entretien futur.



Actuellement je suis en poste au Samu Social et dans un CHRS avec des adultes en difficultés. Je les accompagne dans leurs différentes démarches administratives autant qu'éducatives. Ce sont des personnes adultes de tous âges qui ont besoin soit de soins, de titre de séjour, de travail et de logement. Mes missions auprès de ce public sont de les amener à obtenir un hébergement en stabilisation voir un logement. Je suis amené à travailler de jour comme de nuit 7 jours sur 7.



J’ai une solide expérience avec les préados et ados, en animation socio-éducative, ainsi que dans la direction d’une association.



De part ma formation DEFA, j’ai pu acquérir une assurance pour mener à terme les objectifs fixés, avec tous les publics. Je sais être opérationnel très vite car, j’ai une grande faculté d’adaptation.



Je suis un homme ressources dans plusieurs domaines tels que : l’informatique, le bricolage, la cuisine, etc.…



Je vous remercie pour l’intérêt porté à ma candidature, et vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Grande Capacité d'Adaptation