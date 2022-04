Mustafa MEFTAHI

Actuellement et depuis 3 ans, je travaille pour orange comme technicien réseau et telecom ADSL. Depuis toujours passionné par l'informatique depuis l'enfance j'ai acquis de solides connaissance sur les différents système d'exploitation, logiciel de bureautique ainsi que des notions plus générales sur le fonctionnement des matériels informatique et livebox .



Mes compétences :

Fibre optique

Soudure et raccordement réseaux