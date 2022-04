Mustapha A.

La société TRALOS est représentant des marques de renom mondiale.

Nos produits et solutions couvre la totalité du domaine de la sécurité électronique:

Caméras de surveillance IP (Dome, Bullet, PTZ (Speedome) et Thermique

Solutions de gestion, de stockage et dintelligence vidéo,

Systèmes de gestion des issus

Systèmes antivol pour commerces,

Interphones vidéo,

Système d'alarme et de sécurité

Systèmes de contrôle d'accès et de gestion du temps : UHF, RFID, biométrique et reconnaissance faciale

Solution sur mesure à la demande du client

le précablage informatique : Cuivre et fibre optique

switching,

détection incendie.



Votre guichet unique pour tous vos besoins en matériel de sécurité : un seul constructeur : compatibilité et intégrabilité garanties, évolutivité certaine.



Nous vous invitons à nous faire par de vos projets. Vous recevrez de notre part toute lattention nécessaire pour la réussite de vos futures installations et une réponse professionnelle à vos attentes.



Nhesitez pas à contacter : info.tralos@gmail.com - info.tralos@gmail.com

https://www.tralos-security.com