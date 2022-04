Mustapha AIT IL MADANI

Niveau du Baccalauréat (option: sciences expérimentales). +2 .

- Formation polyvalente et Expérience « usinage et maintenance industriel»

- Homme de terrain, capable de s’adapter à des situations diverses et variées.

- Possédant une vue d’ensemble en vue de mieux appréhender les problèmes qui surviennent et mener des actions correctives.

-Esprit du détail, d’analyse, de synthèse et d’anticipation.

-Capacités managériales ;

-Une excellente faculté d’écoute et de communication;

-Aptitude à se conformer aux objectifs ;

-Sens de responsabilité et d’esprit d’équipe.

-Capacité d’adaptation au changement.

-Confidentialité et discrétion.

-Esprit de l’engagement sur le long terme.

- La satisfaction client est mon principal objectif..



Mes compétences :

Polyvalent Usinage des pièces simples

Sens de responsabilité, esprit d’équipe, dynamis

Résoudre des problèmes de machine industrielle

Polyvalent Soudage (soudure oxydé-gaz. soudage à

Mécanicien Polyvalent (gestion et technique)