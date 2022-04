Mustapha AKBACH

15 ans d'éxpérience en agro-alimantaire( Gandes référence;coca-cola,les huileries de souss belhasan,fandy maroc farine,fandy souss.sph distribution,les grands moulins Belhajji.intégrer un domaine en plein d'éxpansion en savoir-faire et facilitant l'évolution de la carrière. * Encadrement de la force de vente * développement du CA( canal détail et canal gros) * conseiller et répndre aux attents des clients * développer et faire croitre le chiffre d'affaires * optimiser la présence de l'ensemble des produits et contribuez à l'accroissement des ventes sur le secteur géographique cible. * conseiller et répondre aux attentes des clients en proposant de nouvelles gammes de produits, des promotions et des plans d'action. * Gestion porte feuilles gros et demi gros de la région. * Réalisation des objectifs prédéfinis de la direction commerciale.