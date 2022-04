Fatiha DESPLANCHES

Réalisation d'une étude qui mettra en évidence les points à corriger dans votre habitation pour réaliser d'importantes économies sur votre facture énergétique.



Les préconisations techniques seront validés par un Bureau d'Etudes Thermiques indépendant et une étude sera menée pour connaître les aides gouvernementales auxquelles vous pouvez prétendre (de 30 à 80%).



Avec un parc de 750 maison témoins en région Parisienne, notre société pourra vous mettre en relation avec des clients proches de votre domicile qui pourront vous accueillir, vous renseigner et vous aider dans votre choix.



Pour bénéficier de cet accompagnement gratuit, je vous invite à me contacter.



Mes compétences :

Conseil

Service client

Energies renouvelables

Génie climatique

Rigueur

Relationnel