Mustapha AMALIK

Professionnel du tourisme et de l’hôtellerie depuis plus de 15 ans et passionné de ce domaine, ma meilleure récompense est celle de la satisfaction des clients qui passe par celle des collaborateurs.

Titulaire d’un Master en Marketing et Communication Commerciale, mon parcours académique passe également par un DTS en gestion des entreprises et une licence en Management Commercial et Relation Client.

En management aujourd’hui, on ne parle plus de motivation mais plutôt de reconnaissance et de considération. Le capital humain de l’entreprise ne pourrait être productif en l’absence d’un environnement propice et de bien être. En même temps, ce dernier ne peut avoir lieu sans la mise en place des procédures et le respect du règlement intérieur dans une approche de management participatif et délégatif menant à une culture d’entreprise.



Membre actif du Conseil Régional du Tourisme Marrakech



Mes compétences :

Développement commercial

Management RH

Marketing

Management