Mustapha ASSASSI

J'ai cumulé une trentaine d’années d’expériences en tant que, respectivement:



- contrôleur comptable,

- responsable administratif et financier,

- directeur chargé de la fiscalité,

- directeur comptable et fiscal au sein d’un grand groupe bancaire.



J'ai exercé aussi plusieurs missions d’audit fiscal, ainsi que de l’assistance et la formation.



Actuellement je suis enseignant vacataire à:



*la la Faculté de droit et d'économie de Ain Sebaa dans les domaines suivants:

- environnement fiscal de l'entreprise;

- communication et développement personnel;



*l'école bancaire dans les domaines, ci-après:

-fiscalité

-comptabilité générale



Mes compétences :

comptabilité générale

analyse financière

fiscalité

Communication et developpement personnel