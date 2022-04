Mustapha ATRACHI

Plus de 20 ans d experience dans importants projets de genie civil et batiment en tce notre pdg est un diplome en genie civil avec des serieux references international nous avons participe dans importants projets de construction de rafinnerie de petrol travaux de genie civil pippe line des travaux de genie civil de convoyeur de soufre avec l ofice cherifiene de phosphate travaux de pipe line de lilelyne de snep mohamedia et divers autres projets soit en sous traitance ou en directe plus divers locations de materiel dans divers villes au maroc nous sommes polyvalant et nous acceptons tous travaux a n import quelle regions