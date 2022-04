Mes compétences :

Développement web: J2EE, ASP.NET, PHP, JavaScript

Frameworks: Spring, Struts, Hibernate, JSF, JPA

SGBD: MySQL, SQL Server, Sybase, Oracle

Serveur d’applications: Tomcat, JBoss.

Programmation : C, C++, C#, JAVA, Python, Shell

Carte à puce et monétique : EMV, JavaCard.