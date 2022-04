Mustapha BEL GUERMAH

-Participation dans des projets de recherches internationaux



-Mise en œuvre de systèmes d’information scientifiques et industriels



-Accompagnement des entreprises Européennes au Maroc :

Conseil, Recherche de locaux, Création, Recrutement, Informatique, Support, Formation





Parmi les projets réalisés, on peut citer :



Accompagnement de Pininfarina au Maroc : Des dizaines d’ingénieurs et techniciens qui sont formés sur le métier de l’automobile



Accompagnement de CITI Technologies au Maroc : Transfert dans le domaine du ferroviaire



Déploiement des solutions PLM



Mes compétences :

Direction générale

Gestion de projet

Management