Mustapha BELDJOUDI

A travers mes divers emplois, j’ai pu me familiariser avec la plupart des domaines fonctionnels d’une société. J’ai, par ailleurs, eu l’occasion d’acquérir des connaissances entre autre dans des domaines aussi variés que la grande distribution, l’industrie ou la justice.



Lors de ces missions, j’ai toujours fait preuve d’un intérêt majeur pour la connaissance du métier au-delà du système d’informations.



Dernièrement, j’ai pu travailler sur un projet de réalisation d’une application permettant la gestion de la chaine pénale luxembourgeoise pour le compte de l’état et plus particulièrement pour la justice luxembourgeoise.



Par ailleurs, ces différents emplois m’ont permis de développer une bonne capacité d’adaptation, d’écoute, d’analyse, d’autonomie et de rigueur



Mes compétences :

J2EE

JAVA

JSP

Microsoft SQL

Servlet

XML