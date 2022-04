Mustapha BELFAHLI

SUMMARY OF QUALIFICATIONS

 Sales and Business Development (Gas & Industrial Equipments)

 Programming Industrial Robots

 Operating Logistics Platform (Storage and dispatch of containers)

 Basics of transit & customs formalities

 Maintenance of lifting & handling equipment.



Contact : +212 674106588



Mes compétences :

Transport

Électromécanique

Manutention

Robotique

B2B

Électronique

Transit maritime

Logistique

Management

Marketing opérationnel

Administration des ventes

Marchés publics

FANUC TPE

Agriculture

Dessin industriel

Transport ferroviaire