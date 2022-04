Mustapha BELHADDAD

Du 24/05/2010 au 05/07/2012 : Assistant Administratif au sein de l’Ets Meraiched Smail (entreprise de construction mécanique et de maintenance industrielle, tournage, fraisage, chromage, soudure, fabrication de charpentes métalliques et de cribles et tapis de carrière …) sise à la Zac Taharacht Akbou - W.Béjaia.

Du 02/09/ 2012 au 30/09/2014 : Agent Administratif & Commercial au sein de la SNC TIFRIT ART IDIR & Frères (entreprise de décoration, menuiserie métallique, bois, aluminium, pvc, ferronnerie et ouvertures automatiques) sise à la route du marché de gros Akbou - Béjaia.

Du 13/04/2015 au 17/01/2016: Agent Commercial au sein de la Sarl PASTA WORLD (entreprise de production de pâtes courtes, pâtes longues, pâtes spéciales et couscous) sise à la Zac Taharacht Akbou -W.Béjaia.

Du 09/02/2016 au 09/02/2017 : service militaire.

Du 14/03/2017 au 21/05/2017 : Superviseur des ventes au sein de la Sarl PRIMA VIANDES (entreprise de transformation de viandes surgelées et fabrication de pizzas surgelées et importation de légumes surgelées) sise à la Zac Taharacht Akbou - W.Béjaia.

Du 11/09/2017 au 31/01/2018 : Responsable administratif et commercial au sein de l’EURL MAGIC FORM, (entreprise de fabrication publicitaire & Sérigraphie, fabrication de portes d’entrées blindées, portails et rideaux électriques et ouvertures automatiques), sise à Lot metidji gare n°40 Akbou - W.Béjaia.



Mes compétences :

Prospecteur commercial

Directeur administratif et commercial

Acheteur

Rectruteur

Secrétariat

Approvisionnement et logistique

Administration des ventes

Superviseur des ventes

Gestion administrative

Gestion commercial

Gestion des ressources humaines