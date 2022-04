Mustapha BEN HOSSAIN

Fort de douzes années d’expérience sur des projets systèmes et réseaux, j’ai pu faire preuve d’adaptabilité, d’autonomie et d’un bon esprit d’équipe. Mes compétences théoriques et pratiques font de moi quelqu’un de polyvalent, mon expertise technique et fonctionnelle me permet d’être force de proposition. Ma vision globale des problématiques, leurs impacts, et ma capacité à intervenir sur tous les composants d’un projet, sont autant d’atouts pour la réussite de vos projets.



Ma connaissance des exigences diverses dans le monde de la finance, aussi bien les contraintes Production, que les contraintes Métier, et une parfaite maitrise des process, me permettent d’avoir une vision globale des réels besoins et impératifs des clients.



Mon expérience dans le domaine bancaire, m’a permis d’améliorer mon sens du contact, de m’adapter aux divers publics et de faire passer mon message. Ma bonne capacité d’écoute est un atout indéniable pour pouvoir percevoir les besoins de chacun et y subvenir rapidement. Cette expérience m’ayant permis petit à petit de gérer des équipes de plus en plus importantes.