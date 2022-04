Mustapha BENCHAA

Bonjour,je suis le délégué commercial de société IT CASTLE

Je suis très heureux d'être présent avec vous dans ce groupe. Notre société" IT & e-Devlepment company "a été en mesure de produire plusieurs programmes , Et grâce à cette technologie qui a atteint le monde et il THE DOCTOR . nous avons lancé récemment afin que la conduite des services pour répondre à tous la clinique médicale .traçabilité , archivage , accès rapide à l'information

plus les module Gestion complète des patients,Gestion de la file d'attend ,Gestion des rendez-vous ,Impression automatisée des Ordonnance et les Courriers ,Gestion des dépenses et charges ,Gestion des contacte ,Tableau de bord des activités, Listing , Mémento ...









Nous allons continuer à investir dans notre produit en vue d'améliorer notre position sur le marché de plus en plus ".

Plus d'information contactée mon N° Tél:0553-37-06-55 / 0698-18-98-89 , ou sit web