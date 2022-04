Mustapha BENNOUAR

Titulaire d’un Master professionnel dans le management des ressources humaines,

Ainsi un MBA dans le mangement des entreprises

Ayant plus de dix (12) ans d'expérience acquises et capitalisé dans des grandes firmes et entreprise multinationales et nationale , avec un capital de connaissance considérable et intéressant en management Ressources Humaines dans sa différente composante ,une maitrise avérée dans l’administration RH , et le droit du travail et social , et un réel savoir faire en politique d’acquisition et recrutement , formation et développement , ainsi que l’évaluation de performances, et la gestion des compétences





Mes compétences :

Communication interne