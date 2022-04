Mustapha BOUBAYA



56 ans, marié - 5 enfants



Gérant de la société "OMNI-Conseils" : Organisation-Management-Networking-Innovation

Expert en organisation et en management des entreprises

Expert en passation des marchés et en management des projets

Consultant en systèmes de management de l’innovation

Expert en ingénierie de formation & en formation des formateurs

Email : m.boubaya@hexabyte.tn ou mustapha.boubaya@gmail.com.tn



• Maitrise en droit public - Université de Paris II (1978-1982)

• Diplôme d’études approfondies en finances publiques - Université de Paris II (1983-1984)

• Diplôme d’études supérieures en techniques d’organisation, habilité Mastère spécialisé en stratégies et techniques du métier d’organisateur par la conférence des grandes écoles françaises – Conservatoire National des Arts & Métiers de Paris (1985-1987)

• Diplôme d’études supérieures en droit foncier et de l’environnement – Faculté de sciences juridiques Tunis III (1993-1994)

• Brevet international d’administration publique – Ecole Nationale d’Administration de Paris (1995-1996)



 Ancien Inspecteur des services financiers chargé de la programmation et du contrôle budgétaire au Ministère tunisien des Finances (1985-1987)

 Ancien Attaché de cabinet du Premier Ministère chargé de la facilitation des procédures de création d’entreprises (1987-1991)

 Ancien consultant interne auprès du Secrétaire Général du Gouvernement - Premier Ministre (1991 à 1997)

 Ancien Consultant & Directeur du Département Organisation et Conseil public à Fidunion Tunisie (1998-2005)

 Expert en organisation & management des entreprises, en management des projets et en management de l’innovation (2005 à ce jour)

 Gérant de la société "OMNI-Conseils" depuis juin 2011

 Expert associé à CCM-Group & "International Consulting & Management" depuis 2008

 Vice-Président de l’Association-GMPP "Gouvernance des marchés et projets publics" (2012)

 Secrétaire Général l’Association "Carthage Business Angels" (depuis janvier 2013)

 Membre du Bureau exécutif & Trésorier de la "Chambre Syndicale Nationale des Entreprises d’Études, de Conseil et de Formation" appartenant à la Centrale patronale tunisienne "UTICA" depuis 2001 (Réélu en 2006 & en 2011)

 Membre fondateur et ancien Trésorier-adjoint de la "Fondation Tunisienne de Vérification Intégrée" (1994)