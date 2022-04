Mustapha BOUDERBANE

Lors de diverses expériences professionnelles, j’ai acquis des compétences en gestion de projet, développement de système sur puce de type SOPC sous les environnements Xilinx et Altera, avec une bonne maîtrise des langages de description VHDL et Verilog. Je maitrise aussi parfaitement l’environnement de simulation numérique ModelSim. Et Vitrtuoso (cadence) pour l'analogique.



Mes compétences :

VHDL

Xilinx

Verilog

ModelSim

Tcl/Tk

SILVACO

Programmable Interrupt Controler (PIC)

MySQL

Microsoft Windows

Matlab

Linux

HTML

C++

C Programming Language

Assembler

Apache design solution

Apache WEB Server

Electronic Systems

Integrated Circuit

Cadence Software

Advanced RISC Machine (ARM)

Capability Maturity Model

Ethernet

OpenCV

Qt