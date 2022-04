Mustapha BOUKBECH

-Ingénieur d'Etat en Topographie, lauréat 2001 de la filière de Formation en Topographie de l'IAV Hassan II à Rabat.

-Inscrit au Tableau de l'Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes (ONIGT) depuis 2002 en tant qu'IGT exerçant à titre indépendant

-Fondateur et gérant à ce jour de la société GEOCODING, Société Marocaine d’Ingénierie topographique et cartographique, de Consulting cadastral et d'Expertise Foncière



Mes compétences :

Topographie

Expertise foncière

Ingénierie

Direction générale

Conseil

Gestion de projet

Cartographie

Management

Immobilier

Marketing