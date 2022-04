ETUDE EN SERRICULTURE ESPAGNE MURCIA EX REPRESENTANT NUTEKA CONSORTIUM SPECIALISTE EN SERRICULTURE MAGISTER PLUS AVICULTURE INGENIEUR ETUDE UNIVERSITE DE SERGY REGION PARISIENNE . ACTUELLEMENT ENTREPRENEUR EN SERRICULTURE ET AVICULTURE POSSEDANT 45 HECTARES CHERCHANT INVESTISSEUR EN SERRICULTURE EN AVICULTURE ET EN ARBORICULTURE PROJET DE GRANDE ENVERGURE TEL 0553276297 ETS AVICENTRAP 7 RUE AEK MEKKAOUI CHLEF ALGERIE