Mustapha BOURAS

Economiste ,formè à l'Universitè catholique de Lille.Professeur à l'ecole d'ingenieurs l'Icam ,j'ai pu developper et reussir à mettre en oeuvre et gerer un certain nombre de projets de formation professionnelle,de developpement d'activitès et valoriser le developpement local dans le respect de l'identitè

et la diversiotè qui caracterise le territoire!

Par le developement de l'Ong le Cefir ,il a etè possible d'elaborer des outils de management interculturel,permettant l'elaboration et la faisabilitè de projets economiques (Tourisme,artisanat,commerce de proximitè...) dans un cadre de dialogue "Nord/Sud;culture/civilisation;Solidaritè internationale..