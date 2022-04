Mustapha BOUSARRA

Connaissances fonctionnelles :

Gestion des immobilisations physiques au sein des administrations publiques.

Gestion des courriers entrant/sortant.

Marchés publics (Gestion des appels d'offres).

Gestion des achats et relations fournisseurs.

Maîtrise les opérations administratives et commerciales relatives à la circulation nationale de marchandises et en connaît parfaitement la législation (Agent de transit).

Connaissances techniques:

Langages : JAVA, VB.NET, PHP.

Technologie web : Java Script, HTML, XML, Ajax, CSS.

Systèmes d’exploitation : Windows, Linux.

Outils de développement : Eclipse, Dreamweaver, photoshop Autocad 2D, Power AMC, Visual studio.

Serveur d’application: apache.

Méthodes d’analyse et de conception : MERISE, UML.

SGBD: MySql, PostgreSQL.

CMS: joomla (Convertir une template HTML / CSS en template joomla & Création des modules et des composants), Wordpress, Xoops.

Connaissances Générales:

Architecture des ordinateurs, Théorie de langages, Compilation, Administration des systèmes, Production de Logiciels.

Management, Marketing.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Management

Développements des logiciels