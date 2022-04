Mustapha BOUTOUKHSINE

- Répondre aux appels d'offres et constituer des dossiers techniques et

commerciaux.

- Conseiller les clients et leur proposer des solutions techniques efficaces.

- Réaliser les projets et en superviser le déroulement : études, fabrication,

mise en service.

- Rédiger des analyses fonctionnelles et cahier de recettes.

- Planifier la mise en route d'un chantier et former les opérateurs.

- Organiser une assistance technique aux clients.



Mes compétences :

ALLEN BRADLEY

Automatisme

Electricité

Kuka

Robot

Robot Kuka

Siemens

Contrôle commande

Gestion de projet